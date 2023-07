Frosinone, per la difesa l'obiettivo è l'ex Milan Papastathopoulos

Fonte: tuttomercatoweb.com

È Sokratis Papastathopoulos il grande obiettivo per la difesa del Frosinone. Lo rivela Sky, che spiega come il club neo promosso sia sulle tracce del difensore greco, in passato protagonista in Serie A con le maglie di Genoa e Milan, con cui ha vinto una Serie A. Svincolato dopo l'avventura all'Olympiacos, Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia in estate, dodici anni dopo l'ultima avventura.