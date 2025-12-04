Fulham, Chukwueze: "Mi sto ritrovando. L'allenatore crede in me e questa è la cosa più importante"

Dopo la sua doppietta nella pirotecnica sconfitta per 5-4 contro il Manchester City, Samuel Chukwueze, attaccante del Fulham in prestito dal Milan, ha dichiarato ai canali ufficiali del club inglese: "È stata una partita folle. Abbiamo subito gol che non avremmo dovuto subire, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra nella rimonta. Le occasioni che abbiamo creato nel secondo tempo sono state quasi decisive. È difficile da accettare perché volevamo tre vittorie di fila e non è successo, ma terremo la testa alta. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e domenica (contro il Crystal Palace, ndr) daremo tutto per i tifosi.

Il mio momento? Penso che mi stia ritrovando. L'allenatore crede in me. Questa è la cosa più importante. Un allenatore che crede in te, che ti sprona, e i tifosi. I miei compagni mi spingono molto, quindi devo dare merito a loro e all'allenatore" le parole del giocatore nigeriano riportate da tuttomercatoweb.com.

