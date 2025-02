Futuro al Real, Ancelotti: "Mi sento apprezzato da club e giocatori, è più che sufficiente"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Girona, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha presentato la sfida valida il 25esimo turno di LaLiga che potrebbe vedere costrette le merengues a inseguire il Barcellona in vetta alla classifica se oggi dovesse vincere contro il Las Palmas.

"È un momento importante della stagione. Bisogna ripetere la buona prestazione contro il City. Non si può fallire, la Liga è molto combattuta e ogni partita è vitale per arrivare bene alla fine della competizione. Due punti negli ultimi nove. Oltre alle decisioni arbitrali, perché questo calo? Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Negli ultimi tre partiti abbiamo giocato abbastanza bene. Dobbiamo continuare su questa linea, perché se giochi bene e hai una buona attitudine, il risultato ti premierà".

Come valuta l'euroderby in Champions: "Difficile, come sempre. Sarà una sfida bella, divertente e equilibrata. La qualità delle due squadre è simile".

Impossibile convincere Valverde a riposare un giorno: "No. Ha giocato perché sta molto bene. Il giorno in cui avrà qualche problema o avrà bisogno di riposo, non ci sarà problema a farlo stare in panchina. Non è escluso che domani riposi".

Qualche mese fa c'erano dei dubbi sulla sua permanenza a Madrid: "Mi sento molto apprezzato dal club e dai miei giocatori. Per me questo è più che sufficiente. Non posso far contenti tutti, l'importante è che siano soddisfatti del mio lavoro il club, i giocatori e i tifosi".

Questa è una delle stagioni in cui Barça e Atlético sono ugualmente favoriti? "Una Liga competitiva come quella che c'è in Spagna è difficile. Qui ci sono tre squadre a pari punti e sono squadre di un livello molto alto. È una Liga che si deciderà nell'ultima partita".