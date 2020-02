Futuro Allegri, in pole c'è lo United. Più defilate Milan e Roma

Secondo quanto riporta sportmediaset.it, il Milan farebbe carte false per riportare Massimiliano Allegri in rossonero, ma il progetto del club di via Aldo Rossi non sembra convincere più di tanto il tecnico livornese che cerca una squadra in grado di competere ad altissimi livelli. Discorso simile anche per la Roma, altro club interessato ad Allegri, il cui futuro però sarà più probabilmente all'estero: su di lui ci sono il PSG e soprattutto il Manchester United che al momento è in pole per l'ex allenatore di Milan, Juventus e Cagliari.