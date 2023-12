G.Galli: "Donnarumma? Un po' di sana rivalità può fargli bene. Vicario ha dovuto fare la Via Crucis"

"Forse un po' di sana rivalità può far bene a Donnarumma. Se avesse una concorrenza agguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe ancora di più. Donnarumma e Vicario sono la fotografia di chi ha avuto davanti a sé un'autostrada come il primo e di chi ha dovuto fare la Via Crucis come il secondo. È partito riserva, qualche presenza a Cagliari, la serie B e la Serie A a Empoli e quindi l'esplosione. Alternanza in nazionale? Può darsi. Spalletti deve tutelare inizialmente Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a chi sta esplodendo come Vicario". Intervistato dalla redazione sportiva del Gr Rai, l'ex portiere di Milan, Napoli e Fiorentina e campione del mondo '82 Giovanni Galli parla così del momento no di Donnarumma: "Quando si è il portiere della Nazionale e uno dei primi al mondo, è logico che ogni errore venga amplificato. La grandezza del portiere, mi riferisco a Zoff e Buffon, è stata la continuità, su loro potevi sempre contare. Probabilmente oggi si gioca troppo, ricaricare le energie mentali non è così semplice. È più difficile mantenere quella linearità".

Come si supera questo momento e il mormorio degli addetti ai lavori? "Con le proprie certezze, che derivano da quello che hai fatto, ma soprattutto dal lavoro quotidiano. Ci sta di sbagliare, ci sono dei momenti in cui sei in grande forma, ti fanno un tiro in porta e subisci gol. Ci sono invece dei momenti in cui la forma è un po' più scadente, il pallone ti sbatte in faccia e va fuori. Succede, però le certezze te le devono dare quello che hai fatto in questi sette anni tra Serie A, PSG e Nazionale. La concentrazione nel lavoro quotidiano è quello che ti dà continue certezze".

Donnarumma può raggiungere i miti Buffon e Zoff? "Sicuramente come longevità, glielo auguro. Parte da una posizione di vantaggio che si è guadagnata con la vittoria dell'Europeo in Nazionale, in più ci sono anche i titoli in Francia. Credo però ci sia ancora un grande divario fra Gigi Buffon, a mio avviso il numero uno, e Dino Zoff. Donnarumma deve dimostrare ancora molto per arrivare al livello di quei due".