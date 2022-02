G. Galli: "Per lo scudetto c'è anche il Milan. Pioli ha creato un gruppo vero"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha parlato così delle chance scudetto del Milan: "La frase di Stefano è bellissima (“nessuno tra gli addetti ai lavori ci vede favoriti, poi ricevo solo domande sulla lotta al titolo”, ndr). Ha creato un gruppo vero e nella lotta scudetto non c’è una squadra dominante. Il Milan non sarà la più attrezzata ma in questa fase conta la convinzione e il Milan ce l’ha".