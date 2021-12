Galatasaray, pareggio ed eliminazione in Coppa di Turchia: Terim potrebbe dare le dimissioni

Rumors in Turchia sul futuro di Fatih Terim dopo l'eliminazione dalla Coppa nazionale del Galatasaray da parte del Daenizlispor, club di seconda divisione. Il tecnico ex Milan e Fiorentina, incontrerà oggi il presidente Burak Elmas per valutare la situazione visti i pessimi risultati. Le dimissioni non sono da escludere. Lo riporta Ajansspor.