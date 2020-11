Galbiati: "Il giocatore che mi ha lasciato il ricordo più bello? Weah. Prima dell'allenamento..."

Italo Galbiati, che nella sua carriera ha fatto il vice allenatore di Sacchi e di Capello, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport il giocatore che gli ha lasciato il ricordo più bello: "George Weah. Al mattino prima dell’allenamento mi aspettava per calciare e vedere chi centrava per primo la traversa, sia col piede destro sia col sinistro. Tiri su tiri prima che arrivassero i giocatori e si iniziasse la seduta. Anche al Real Madrid, Ronaldo il Fenomeno era un altro che voleva fare lavoro specifico e supplementare con me. “Io mi devo migliorare” mi diceva. Ma cosa devi migliorare gli rispondevo, se sei un fenomeno!".