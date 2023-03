Galderisi: "Mancini fa i salti mortali e con Retegui è stato bravo ma c'è tanto lavoro da fare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Giuseppe Galderisi, ex rossonero ed ex azzurro negli anni '80, ha parlato di Nazionale nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai1: "Ai miei tempi ero circondato da fenomeni, adesso Mancini è in un momento dove deve fare i salti mortali. Non so da dove può partire il cambiamento, ci sono pochi giocatori italiani nel nostro campionato e pochi attaccanti. Tolto Immobile, fai fatica a trovarne altri. È stato bravo, cercando di trovare nuovi giocatori cambiando anche il calcio. Cerca giocatori che possano fare la differenza in area. Retegui è un uomo d'area, un calciatore cattivo sotto porta, ma c'è tanto lavoro da fare".