Galderisi sul Milan: "Per svoltare serve trovare l’identità di squadra"

In merito all'attacco del Milan, Giuseppe Galderisi, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "L'attacco del Milan sta faticando? Forse è solo un momento così. Ho fatto l’attaccante per tanti anni e so benissimo che ci sono delle annate così. Per svoltare serve trovare l’identità di squadra.

Se manca un uomo d’area? Con l’assenza di Morata tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Abraham. L’inglese in area si fa rispettare. Forse a volte Fonseca deve provare a riempire di più l’area e gli esterni devono essere più bravi ad arrivare in fondo. Chukwueze lo può fare".