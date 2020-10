Galli sul derby: "Milan maturo e sicuro, vittoria meritata"

Ecco le parole di Filippo Galli, riportate dalla Gazzetta dello Sport, dopo il successo del Milan nel derby: "Una vittoria assolutamente meritata, ormai la squadra ha acquisito la consapevolezza che i primi quattro posti sono alla portata e nulla può essere precluso. Sì, esatto, nulla, e per nulla dico che questa squadra può anche accarezzare l’idea di vincere il campionato. Basta rivedersi il secondo tempo, quando l’Inter doveva recuperare il risultato ma è stata sterile. Lo è stata per merito dell’avversario. Il Milan ormai sa come stare in campo e dimostra maturità e sicurezza in tutti i frangenti di gioco. Spero riescano a mantenere questo atteggiamento. Ibra è monumentale, non che la cosa mi stupisca. Prima della partita avevo buone sensazioni, perché il Milan da tempo ha trovato un suo stile di gioco: per fortuna non mi sono sbagliato".