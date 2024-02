Galliani ammette: "L'interesse del Monza per Ibra era vero. Ma il suo amore per il Milan è stato più forte"

vedi letture

Quella di stasera tra Monza e Milan sarà una partita speciale per Adriano Galliani che per la prima volta si troverà come avversario Zlatan Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo di dirigente. In passato, quando lo svedese faceva ancora il calciatore, non sono mancate le voci su interesse del club brianzolo nei suoi confronti.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera, Galliani ha ammesso che il Monza ci aveva provato per davvero per Ibrahimovic: "Se era vera la corte a Ibra per portarlo al Monza? Verissima, come giocatore o qualsiasi altra cosa. Il suo amore per il Milan è stato più forte".