Galliani: "Costacurta arrivava in sede e firmava il contratto in bianco"

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha raccontato a Sky questo retroscena su Alessandro Costacurta: "Costacurta era il giocatore più intelligente del Milan. Arrivava in sede e firmava il contratto in bianco, lasciando a me il compito di mettere la cifra dell'ingaggio. Tecnicamente, Billy era al livello degli altri grandi difensori del Milan, come Baresi, Maldini e Tassotti".