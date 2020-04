In merito alle voci sul possibile arrivo di Ibrahimovic al Monza, l'ad Adriano Galliani ha dichiarato al Corriere della Sera: "Non è più pensabile, ho bloccato ogni operazione per il Monza non sapendo bene come sarà il panorama futuro, potrei ridurre gli investimenti. Mi chiedo che serie A potremmo trovare in caso di promozione nel 2021".