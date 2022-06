Galliani: "Il calcio vive in una sorta di bolla e va avanti in maniera miope. Questo non va bene"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il calcio non sembra risentire del momento di grande incertezza che sta vivendo il mondo intero. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, intervenuto ai microfoni di Radio Rai, prova a dare una spiegazione: "Il calcio vive in una sorta di bolla e guarda solo al proprio interno, e questo è un errore secondo me. Certo, sono tornati i tifosi agli stadi e i fatturati con i diritti TV sono aumentati. Il calcio in maniera miope va avanti come se non fosse successo nulla, e questo a mio avviso non va bene".