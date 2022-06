Galliani racconta: "Ecco come ho strappato Ancelotti al Parma nel 2001"

MilanNews.it

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha raccontato a Sette, settimanale del Corriere della Sera, come ha strappato Carlo Ancelotti al Parma nel 2001: "Nel 2001 stava andando da Calisto Tanzi per firmare con il Parma. Al Milan decidiamo di cambiare allenatore: chiamo Ancelotti. Mi disse: 'Ho dato parola a Tanzi'. La mattina dopo andai a casa di Carlo. Fu la prima volta in vita mia in cui facemmo colazione con lambrusco, culatello, salame e parmigiano. E lo convincemmo".