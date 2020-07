Galliani su Pessina: "Mi piace molto, mi spiace che non sia più al Milan"

Intervistato da Binario Sport, Adriano Galliani, ad del Monza, ha rilasciato queste parole su Matteo Pessina, giocatore dell'Atalanta in prestito al Verona su cui il Milan vanta il 50% sulla futura rivendita: "Pessina mi piace molto, l'ho preso dal Monza prima che fallisse - riporta tuttomonza.it -. Il curatore fallimentare chiese 30 mila euro, si sarebbe svincolato come tutti, io pagai comunque il giocatore 30 mila euro. E ci avevo visto giusto, ora è uno dei piu' bravi della A. Un ragazzo bravissimo, mi spiace che non sia più al Milan".