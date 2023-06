Galliani verso la finale di Champions: "Resto milanista, ma da italiano tiferò Inter"

MilanNews.it

Adriano Galliani, in partenza da Malpensa per Istanbul, ha parlato così a gazzetta.it della finale di Champions League tra Manchester City e Inter: "Sarà una partita complessa come tutte le partita, non esistono pronostici. Io non sono diventato interista, resto milanista, ma da italiano, da ex presidente di Lega e da dirigente di lungo corso tifo sempre per le italiane. Per il nostro movimento calcistico sarebbe positiva una vittoria dell'Inter. Inter sfavorita? Il City è forse la squadra più forte d'Europa, ma l'Inter ha le armi per contrastarlo".