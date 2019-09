Gandini: "Contro il Brescia ho visto un Milan migliore rispetto a Udine"

Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai, Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha commentato così il momento del Milan: "Soddisfare i tifosi è difficile... E' una situazione non semplice, il Milan deve fare i conti con diversi paletti al fine di ristrutturare una squadra e rientrare in certi parametri. La cosa che mi fa riflettere è che non sono stati venduti quei giocatori che incidono fortemente e sono stati acquistati calciatori importanti. Per me serve tempo, col Brescia ho visto un Milan migliore rispetto a Udine. Siamo ai lavori in corso e questa pausa di campionato farà bene a Giampaolo e alla squadra".