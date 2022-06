Gandini: "Milan? La cosa più importante che la società deve fare è tornare protagonista anche in Europa"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan ai tempi di Silvio Berlusconi, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua ex società dicendo: “L’opportunità che il Milan ha adesso, con la nuova proprietà e con la permanenza di Elliot con un 30%, è quella di tornare protagonista in Europa con i giusti innesti. Questa è la cosa più importante che la dirigenza deve fare. Ho una grande stima e un grande affetto per Maldini, ma conosco anche Massara perché è perfetto per lavorare con Paolo”.