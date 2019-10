Gandini sul Milan: "Le vicende societarie non hanno influito sulla squadra, ma manca un leader"

Nella lunga intervista a Tuttosport, Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Io non credo che le vicende societarie abbiano un effetto diretto sulla squadra. In altri ambienti, e non è il caso del Milan, in passato sono state utilizzate come alibi per coprire altre carenze, anche dei calciatori. Io sono dell’idea che una squadra forte in campo è spesso e volentieri lo specchio della forza della società che ha alle spalle. Ovvia l’importanza di avere una squadra che faccia risultato ma per questo serve una società forte dietro. I continui cambi che ci sono stati, forzati e non, dalla proprietà cinese ad oggi, non hanno ancora permesso, a mio parere, l’instaurazione di una leadership".