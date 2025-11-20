Ganz e le difficoltà di Gimenez: "E se il gioco del Milan non fosse il suo gioco?"

Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha parlato così di Rafael Leao: "Leao prima punta? Non mi sorprende perché ho sempre pensato che Leao con quella forza, con lo strappo che ha può stare là davanti... Perché un giocatore così deve partire dal centro del campo? Se tu lo fai partire davanti, quando ti strappa sei già in porta. Quindi non mi meraviglio, Allegri ha fatto bene a mettere Rafa in quella posizione. E quando i giocatori con quella velocità lì e con la forza fisica li metti più vicino alla porta determina come sta facendo ora. Lo stavamo aspettando tutti e ora, anche per merito di Allegri, questa continuità sta arrivando".

Ganz ha poi detto la sua anche sulle difficoltà di Santiago Gimenez: "E se il gioco del Milan non fosse il suo gioco? Secondo me lui ha bisogno di palloni in area perché così è sempre stato determinate. Questo Milan ha un gioco diverso per questo sta facendo fatica. Io mi aspetto a gennaio il colpo della punta centrale perché in questo Milan manca un giocatore da doppia cifra, da venti gol. Manca da troppi anni".

