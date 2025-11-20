Ganz verso Inter-Milan: "Sono sempre stato un uomo derby. E oggi sarei titolare in entrambe le squadre"

Maurizio Ganz, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato così a Tuttosport in vista del derby di Milano di domenica: "Sono sempre stato un uomo derby. Lo sono stato in Inter-Milan, in Brescia-Atalanta, in Ancona-Ascoli. Quando le partite contavano io ci sono sempre stato, ho sempre fatto la differenza. E oggi sarei titolare in entrambe le squadre. Con chi vorrei giocare questo derby? A me piaceva giocare con quelli forti fisicamente, perché mi portavano via due o tre giocatori. Perché con quelli della mia altezza mi toccava beccare delle botte assurde dai difensori. In questo caso dico Leao anche se Lautaro sta dimostrando di essere uno dei giocatori più forti al mondo".

L'ex attaccante ha poi parlato così di Rafael Leao che sta giocando anche da prima punta in questa stagione: "Non mi sorprende perché ho sempre pensato che Leao con quella forza, con lo strappo che ha può stare là davanti... Perché un giocatore così deve partire dal centro del campo? Se tu lo fai partire davanti, quando ti strappa sei già in porta. Quindi non mi meraviglio, Allegri ha fatto bene a mettere Rafa in quella posizione. E quando i giocatori con quella velocità lì e con la forza fisica li metti più vicino alla porta determina come sta facendo ora. Lo stavamo aspettando tutti e ora, anche per merito di Allegri, questa continuità sta arrivando".