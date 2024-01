Gattuso e il percorso da allenatore: "Tutto nacque dopo un Milan-Barcellona"

In una lunga intervista concessa a L'Equipe, il tecnico del Marsiglia Gennaro Gattuso ha raccontato il suo percorso da tecnico, entrando nel particolare della sua scelta, arrivata ad un punto ben preciso della sua carriera: "Tutto nasce quando avevo 27-28 anni, con il Milan giocammo contro il Barcellona di Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi, nella Champions 2005-2006. Mi è successo qualcosa. Abbiamo corso per 95 minuti, ho fatto una maratona ogni volta che ho giocato contro di loro, avrò toccato 3-4 palloni. Non capivamo cosa ci stava succedendo e lì ho cominciato ad interessarmi della cosa, ho iniziato a studiare, a guardare", racconta l'ex rossonero.

L'aneddoto con Guardiola.

"Una volta ho aspettato tre giorni fuori dai cancelli del Bayern Monaco, aspettando di vedere passare la macchina di Guardiola. Non avevo chiesto niente a nessuno perché non mi piace chiedere favori. Poi ci è passato vicino e ci ha riconosciuti, peccato fossero già passati più di due giorni. Io e il mio vice, Gigi Riccio, ormai eravamo morti di freddo".