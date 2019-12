Gattuso, il suo staff nell'avventura a Napoli: tanti ex rossoneri

Gattuso torna a sedersi su una panchina di Serie A, dopo la triste separazione dal Milan datata Giugno 2019, e in questa sua nuova avventura sarà affiancato da un nutrito staff tecnico. A Napoli Gattuso ha scelto di portarsi i suoi fedelissimi collaboratori tra cui molti di questi erano presenti con lui proprio nella precedente avventura rossonera. Come vice-allenatore confermato l'immancabile Gigi Riccio, amico di vecchia data di Gattuso mentre per la preparazione atletica sarà presente il trio composto da Mario Innaurato, Bruno Dominici e Dino Tenderini. Il supporto tecnico sarà coadiuvato da Massimo Innocenti e Francesco Sarlo mentre il match analyst sarà Marco Sangermani. A tutte queste figure, passate anche nella recente esperienza rossonera, ci saranno anche come preparatori dei portieri Giorgio Bianchi e Nista, già presente nello staff di Ancelotti.