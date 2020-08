Gazzetta: "Berlusconi e Galliani, luci a San Siro. Ma questa volta dovranno tifare Monza"

"Berlusconi e Galliani, luci a San Siro. Ma questa volta dovranno tifare Monza": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista dell'amichevole in programma il prossimo 5 settembre tra il Milan e il Monza a San Siro. Lo stadio milanese è stato per tanti anni la casa di Berlusconi e Galliani e quindi la partita di sabato prossimo sarà un momento speciale per i due ex rossoneri che hanno ora l'obiettivo di portare in Serie A il loro Monza.