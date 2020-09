Genoa, Balotelli non convince pienamente: idea contratto annuale

Il nome caldo per l'attacco del Genoa è quello di Mario Balotelli.Secondo quanto riporta Tuttosport, tuttavia, Super Mario non convince del tutto il club di Preziosi, a causa dei limiti caratteriali che ne hanno bloccato la carriera nonostante qualità calcistiche di livello superiore. L'idea per Balotelli, che non è la prima scelta per l'attacco del Grifone, è quella di un contratto annuale legato a prestazioni e presenze.