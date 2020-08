Genoa, il sogno è Pato: l'ex rossonero tornerebbe in A dopo sette anni

Il mercato del Genoa è pronto a decollare. In attesa di conoscere quale sarà il prossimo allenatore della formazione rossoblu, si parla di D’Aversa in pole, il ds Faggiano è a caccia di profili in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoblu starebbero sognando di riportare in Italia Alexandre Pato. L’ex Milan manca dal nostro campionato da sette anni e sarebbe un colpo importante per i rossoblu.