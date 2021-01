Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il Genoa di Enrico Preziosi, sta pensando al ritorno di M’Baye Niang in caso di cessione di Gianluca Scamacca. Niang, ex anche del Milan, sarebbe voglioso di tornare in Italia dopo che al Rennes, suo attuale club, le gerarchie sono cambiate e non è più un titolare come lo era nelle due stagioni precedenti.