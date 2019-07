Genoa, Zapata: "Al Milan resterò sempre molto legato, ma qui mi hanno voluto e voglio ricambiare la fiducia"

Queste le parole di Cristian Zapata, nuovo difensore del Genoa che è stato presentato ufficialmente dalla società rossoblù prima della partenza per il ritiro di Dinar: "Non vedo l'ora di ricominciare. Sono qui perché il Genoa mi ha voluto e perché questa è una squadra interessante che vuole fare meglio dell'anno scorso. Porto esperienza ed entusiasmo e si che i tifosi del Genoa sono molto caldi come piace a me. Al Milan resterò sempre molto legato, ma qui mi hanno voluto e voglio ricambiare la fiducia" riporta primocanale.it.