Gerets sul Milan: "Giusto dare tempo a Fonseca. In Champions..."

vedi letture

In merito al percorso del Milan in Champions League, Eric Gerets, ex giocatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se affronti il Liverpool e il Bayer Leverkusen ci sta di portare a casa zero punti, perché gli inglesi sono primi in Premier e i tedeschi sono reduci da una grande stagione e in casa sono forti. Il Milan ha cambiato allenatore rispetto al passato ed è giusto dare tempo a Fonseca.

II Milan resta senza dubbio in corsa per gli ottavi. Con la classifica unica e otto incontri invece che sei, ci sono ancora tanti punti in palio. Spero che il Milan riesca a qualificarsi alla prossima fase e che in Europa faccia parecchia strada. Come successo due anni fa quando è arrivato in semifinale".