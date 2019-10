Gilardino: "Piatek? Sono convinto che Pioli saprà rigenerarlo"

Alberto Giardino, ex attaccante rossonero, ha parlato così del Milan ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Prima di tutto ci tengo a dire che mi dispiace per Giampaolo che è un tecnico che stimo molto. Quando una società decide di cambiare l’allenatore è un piccolo fallimento per tutti. Pioli lo conosco, ha una sua precisa identità di gioco e sa come trasmetterla alla squadra per ripartire. Piatek? Ha vissuto momenti importanti da quando è arrivato in Italia e adesso invece vive una fase di calo. Sono convinto che Pioli saprà rigenerarlo".