Gimenez potrà dare una mano in questo finale di stagione? Simone: "Potrà essere una risorsa importante"

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Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Rafael Leao, Christian Pulisic e Santiago Gimenez: "Cosa vuol fare da grande Leao? Questo mi fa sorridere…Il mio giudizio su Leao resta positivo, è un giocatore con qualità straordinarie. Ha tecnica, velocità, è fisicamente forte, può giocare in tantissimi ruoli. Capisco la battuta del cosa farà da grande perché si spera sempre che possa fare una stagione piena in tutte le partite che gioca. È un giocatore talentuoso, atipico e sicuramente anche atipico caratterialmente. Forse si vorrebbe arrivare alla maturazione calcistica più che caratteriale, lui è fatto così. E quindi esiste il rischio di alti e bassi.

La coppia Leao-Pulisic? Pulisic mi piace, è un ottimo attaccante e un grande professionista. Sono due ottimi calciatori e possono sicuramente giocare insieme. Ma oggi non è tanto capire se sono loro la migliore coppia d'attacco, ma il capire i sistemi e le evoluzioni di gioco. Una volta identificavi centravanti, seconda punta e esterno offensivo. Oggi non è così. Fai fatica a definirli coppia se sono inseriti in un sistema dove non esiste l'attaccante classico e sono richiesti certi tipi di movimenti.

Se Gimenez potrà dare una mano in questo finale di stagione? Potrà essere una risorsa importante, ha capacità, il Milan ci aveva investito parecchio. Qualsiasi giocatore del Milan è di qualità, anche Nkunku e Füllkrug, che porta fisicità. I rossoneri hanno la rosa per vincere il campionato, peccato aver perso punti preziosi durante la stagione".