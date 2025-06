Giroud: "Al Milan ha dimostrato che non c’era nessuna maledizione sulla maglia numero 9. Quando ho firmato, Maldini..."

vedi letture

Olivier Giroud, ex attaccante rossonero ora al Los Angeles FC, ha parlato in conferenza stampa in vista del match del Mondiale per Club contro il Chelsea. Il francese ha detto la sua anche sulla maledizione della maglia numero 9 del Milan: "Quando ho firmato per il Milan, Paolo Maldini mi ha detto durante la prima videochiamata su Zoom: ‘Sei sicuro del numero 9? È un po’ maledetto… Ho detto che non è il numero che ho sulla schiena a farmi diventare bravo e segnare gol. No, voglio il nove. E poi gli ho dimostrato che non c’era nessuna maledizione, che stavo andando bene.

Non è una questione di numero nove, è una questione di posizione in campo, ed essere un attaccante è molto, molto impegnativo. Puoi essere sotto i riflettori quando le cose vanno davvero bene, ma sei il primo in prima linea anche quando non segni gol. Bisogna dimostrare carattere e forza mentale. Bisogna essere forti mentalmente, anche nei momenti difficili bisogna avere fiducia in se stessi e continuare a lavorare sodo. C’è molta pressione quando giochi da attaccante, ma per me è il massimo nel calcio. Ci sono alti e bassi, bisogna essere pronti".