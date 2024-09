Giroud: "Perché il Milan deve credere allo scudetto? Perché la società ha fatto un grande mercato. Il punto di forza è l'attacco"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud, ora al Los Angeles FC, ha dichiarato sul Milan di Paulo Fonseca: "Perché il Milan deve credere allo scudetto? Perché la società ha fatto un grande mercato. Rinforzi centrati, e chi c’era già è partito alla grande, come Pulisic. Tra un mese capiremo meglio: se il Milan sarà ancora tra le prime e la classifica resterà corta, vedo punti di contatto con il mio scudetto.

Qual è il punto di forza? L’attacco. Dopo che sono andato via io, hanno diversificato bene... Morata, Abraham, Rafa, Pulisic, Jovic, Okafor, Chukwueze. Quanti sono, 7? Non so se in Italia e in Europa ci sono squadre che possono vantare tanta varietà e complementarietà".