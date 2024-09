Giroud su Fofana: "Per Youssouf era il momento di fare il salto in un top club, con Reijnders forma una gran bella coppia"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud, ex attaccante rossonero ora al Los Angeles FC, ha rilasciato queste dichiarazioni sul connazionale Youssouf Fofana, sbarcato al Milan questa estate a titolo definitivo dal Monaco: "Per Youssouf era il momento di fare il salto in un top club. Aiuterà molto la squadra. E con Reijnders forma una gran bella coppia".

L'attaccante francese, rimasto molto legato al Milan, ha poi parlato anche di Matteo Gabbia, autore del gol vittoria nell'ultimo derby di Milano di qualche giorno fa: "Se sono sorpreso da Gabbia? No, perché Matteo è il giocatore modello: lavora duro per migliorare ed ecco i risultati. Può diventare importante per il Milan, sono felice per lui".