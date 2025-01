Giudizi lesivi della reputazione di La Penna: 10mila euro di multa a Fonseca, 5mila al Milan

vedi letture

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan, ma la FIGC lo ha sanzionato oggi con 10.000 euro di multa. L'ex tecnico dei rossoneri è costato anche un'ammenda di 5.000€ alla società. Entrambe le parti in causa hanno deciso di patteggiare. Il motivo è da ricondurre alle dichiarazioni del francese nei confronti dell'arbitro La Penna dopo il match perso 2-1 contro l'Atalanta.

Le parole di Fonseca

"Voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma sulla prima rete non ci sono episodi, quello che è successo è incredibile», aveva detto Fonseca. «Quello dell’arbitro è un lavoro difficile e lo so, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Non c’è rispetto nei confronti del Milan. Ne avevo paura. Era al VAR in Atalanta-Udinese e si è visto cosa è successo in quella partita".

Il comunicato della FIGC

"A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’ex tecnico del Milan Paulo Fonseca è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva anche la società rossonera è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro. A carico di Fonseca era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva “per avere lo stesso, al termine della gara Atalanta-Milan disputata lo scorso 6 dicembre e valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A – nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa – espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro dell’incontro, Federico La Penna, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa".