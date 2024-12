Gobbi esalta De Ketelaere: "Crescita incredibile sia di personalità che fisica"

Massimo Gobbi, ex difensore è intervenuto così a Sky Sport. Questo il suo pensiero sull'ex Milan Charles De Ketelaere, oggi punto fermo dell'Atalanta:

"Ormai è un tuttocampista per quello che gli viene chiesto da Gasperini. In questi anni ha migliorato ogni cosa, anche fisicamente. Ha sviluppato molta tecnica, non solo in allenamento ma anche in partita. Grandissima crescita di personalità per un ragazzo che ha sofferto al suo arrivo in Serie A".