Gol italiani in Premier League, a segno Calafiori e l'ex Milan Tonali

(ANSA) - LONDRA, 25 GEN - Gol italiani in Premier League, con Riccardo Calafiori che, al 29' st, regala all'Arsenal la vittoria (0-1) sul campo del Wolverhampton, e Sandro Tonali che mette la propria firma sul successo per 3-1 del Newcastle sul campo del Southampton di Juric, sempre più a picco. Per il resto, il Liverpool, che mantiene il primato a +6 sull'Arsenal e con una partita in meno, cala il poker contro la matricola Ipswich, battuta 4-1: per i Reds doppietta di Gakpo e reti del solito Salah e di Szoboszlai, mentre il Nottingham Forest fa un clamoroso scivolone sul terreno del Brentford che ne fa cinque: di nuovo a segno l'ex oggetto misterioso della Roma Justin Kluivert, ma il protagonista del match è Ouattara, attaccante del Burkina Faso autore di una tripletta.

Continua a risalire, da quando arrivati i Friedkin, l'Everton che vince 1-0 in trasferta a Brighton grazie a un rigore di Ndiaye. (ANSA).