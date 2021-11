Grimi: "Sono molto grato e felice di aver giocato nel Milan"

Forse non tutti se lo ricordano, ma Leandro Grimi, terzino attualmente dell’Huracan, milità anche per 6 mesi nel Milan di Carlo Ancelotti da gennaio 2007 a giugno dello stesso anno, vincendo anche la Champions League (senza mai giocarci). Ad inizio carriera veniva considerato un buon prospetto, e ha diviso lo spogliatoio rossonero con i vari Paolo Maldini, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf Massimo Ambrosini, Alberto Gilardino, Dida, Cafu ecc. Poi nel corso della sua carriera le aspettative non furono confermate. In un'intervista con TNT Fútbol, ​​il 36enne terzino sinistro, ha parlato del suo trasferimento in rossonero, che all’epoca era sulla carta fra le prime 3 squadre più forti del mondo. Grimi ha detto: “Ho avuto due anni molto buoni nella Nacional B, sono passato per la Primera División, ho giocato 10 partite e segnato un gol. I nomi di diverse squadre iniziano a circolare e quella più potente viene e ti compra. L’esperienza al Milan è stata un momento molto bello della mia carriera, dove ho imparato tanto, ho passato momenti bellissimi della mia vita. Sono molto grato e felice di aver avuto questa opportunità”.

Grimi con il Diavolo giocò solo 4 partite (3 in Serie A e una in Coppa Italia). Alla fine della stagione il Milan lo diede in prestito al Siena che poi lo girò ulteriormente in prestito allo Sporting Lisbona. Dopodiché il club portoghese lo acquistò definitivamente dal Milan nel luglio 2018 per 2,5 milioni di euro.