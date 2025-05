Gullit su Gimenez: "In Olanda un attaccante ha tante occasioni, in Italia i difensori non te ne concedano più di una

Nel corso della 20ª edizione della Vialli e Mauro Golf Cup ha parlato l'ex leggenda di Milan e della nazionale olandese Ruud Gullit, iniziando proprio da un parere sulla stagione dei rossoneri: "E' un peccato che il Milan sia scivolato così in basso in classifica. Spero che possa trovare una formula per risalire ai vertici perché quando tu vedi la squadra non puoi pensare che sia male. I giocatori non sono male, non so cosa stia succedendo" riporta tuttomercatoweb.com.

Reijnders è seguito da Manchester City, cosa ne pensa di lui?

"Sono molto contento del suo percorso. 3/4 anni fa giocava con mio figlio e quando Slot lo mandava con la seconda squadra Reijnders si arrabbiava molto. Adesso ha avuto un'ascesa molto rapida. E' un giocatore forte, che sa fare gol. Sarà una perdita incredibile per il Milan quando andrà via. E' uno che vuole vincere, non si accontenta di stare in un club che non vince".

Gimenez è un centravanti da Milan?

"E' un goleador, ha già segnato diverse reti in un campionato difficile come la Serie A. In Olanda un attaccante ha tante occasioni, in Italia i difensori non te ne concedano più di una".

Il Milan senza coppe può replicare quanto fatto dal Napoli?

"Non saprei, bisogna capire cosa succede nella società. Mi dispiace che figure importanti, come Paolo Maldini, non ci siano più. Sono cose che mi infastidiscono. Ibrahimovic si è ritrovato a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto, penso che stia facendo del suo meglio".