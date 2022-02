Helveg: "Milan, non avere le coppe è un vantaggio. Come noi nel 1999..."

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Thomas Helveg ha parlato così del Milan in ottica scudetto e del fatto che il Diavolo giocherà una sola partita alla settimana visto che non ha le coppe europee: "Se l'esclusione dalle coppe può essere un vantaggio per il Milan? Certamente. Puoi essere concentrato al 100% solo sul campionato, oltre che preparare la partite tranquillamente, senza avere 'distrazioni europee'. Diciamo che sulla carta non hai quindi 'ulteriori disturbi', o meglio, che questi possono riguardare solo i tuoi rivali. Da questo punto di vista l’avere meno impegni, porta dei benefici. Stessa cosa successa a noi nel 98-99? Il poter preparare solo una partita a settimana fu importante. Zaccheroni era appena arrivato come allenatore. Il tecnico praticava un suo gioco e noi abbiamo dovuto imparare a capire cosa volesse. Piano, piano siamo migliorati. E alla fine giocavamo a memoria. La nostra rosa era composta anche da grandi campioni. E pure questo fece la differenza. Capimmo che il momento del grande successo si trovava dietro l’angolo. Vincemmo una, due, tre partite: ci convincemmo che valesse davvero la pena crederci. E i nostri sforzi vennero ripagati".