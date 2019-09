Honda: "Futuro? Vorrei restare nel business come manager di un club"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l'ex rossonero Keisuke Honda ha parlato così del suo futuro.

Il suo futuro a breve termine passa da un obiettivo unico. E poi?

"Non lo so, il futuro è sempre incerto. Ci sto pensando, credo che vorrò restare nel business come manager di un club di calcio".

Lei è vicino anche a chi lotta, ogni giorno, in cerca di vita, di speranza.

"I miei viaggi, le mie esperienze, mi hanno aiutato ad aprire gli occhi al mondo. E mi hanno fatto capire che devo e che posso fare qualcosa per dare qualcosa, per fare del bene e per combattere la povertà".

Da osservatore esterno, segue sempre il nostro calcio?

"Credo che il livello della lega rifletta spesso quello della Nazione, della sua economia e della sua capacità di crescita. Credo che chi siede sulle poltrone, chi dirige il gioco, debba spostare il suo focus su come far crescere l'economia, che poi è alla base dello sviluppo del campionato. Vale per la Serie A ma anche per il Giappone".