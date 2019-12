Ibra sul razzismo: "Bisogna essere severi, la gente non capisce fino a quando non paga le conseguenze"

Ai microfoni di GQ Italia, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del problema del razzismo. Ecco il suo pensiero riportato in anteprima questa mattina dal Corriere della Sera: "Mettere la maglia 'No al razzismo' è bello, ma non risolve il problema. Meglio togliere tre punti, sospendere la partita e perdere l’incasso, così rischi di andare in serie B. Devi essere severo, la gente non capisce fino a quando non paga le conseguenze. Quando ero in Italia mi gridavano 'zingaro!'. È razzismo anche quello, è ignoranza, anche se poi quando mi vedono fuori dallo stadio mi fanno i complimenti e vogliono farsi una foto con me".