Ielpo: "Donnarumma? C'era un termine fissato per la risposta. Ora tutti sono innamorati di SuperMike"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, esprime la sua opinione su Donnarumma. Gigio ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di aver avuto la comunicazione dell'addio con i rossoneri con una telefonata in cui gli si spiegava che c'era già un altro portiere. "La vicenda - dice Ielpo a Tuttomercatoweb.com - la conosco bene, quei giorni li ho trascorsi lavorando a Milan tv e queste cose si avvertono. La verità è che c'era un termine per dire cosa lui volesse fare, quel termine era poi scaduto, dunque al Milan cosa dovevano fare? Poi uno la può mettere come vuole, ma questa è la realtà. Se non dava una risposta entro un determinato giorno, è chiaro che non si poteva andare oltre. Anche perchè era una vicenda che stava proseguendo da anni"

Dunque quella sua frase come la interpreta?

"E' un modo per cercare di smorzare le cose ma come è andata la vicenda è sotto gli occhi di tutti. Io comunque non capisco quando i giocatori dicono: ci pensa il mio procuratore. Il procuratore pensa a fare certi interessi ma la squadra la sceglie il giocatore...".

Intanto la scelta di puntare su Maignan si è rivelata azzeccata...

"Certo, per ora tutti sono innamorati di SuperMike. Per il suo modo di stare in campo, per la sua fisicità, la sua agilità e il suo magnetismo. Affascina me che sono un addetto ai lavori che ha fatto il suo ruolo, figuriamoci i tifosi. Ha personalità e sa stare in campo".