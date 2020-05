In merito al possibile arrivo di Ralf Rangnick, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Gasperini per me è il numero uno e non solo perchè vince, a me piace il suo gioco. Non capisco quelli che dicono che solo l'Atalanta può giocare in quel modo. Rangnick? E' un triplo salto nel vuoto".