Ielpo sul Milan: "Non è la formazione più forte, ma è la più squadra"

L'ex rossonero Mario Ielpo, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha commentato così il primo posto in classifica del Milan di Pioli: "Il Milan non è la formazione più forte del campionato ma è la più squadra. Secondo me è stato vero fino a Natale dove c’erano delle gerarchie abbastanza chiare, ognuno sapeva del proprio ruolo, tra prime e seconde scelte come ad esempio Hauge e Dalot. Con i nuovi innesti e con il recupero di tutti non sarà più così semplice giocare per tanti elementi, ci sono pochi posti e tutti sono di buona qualità. Ad esempio uno tra Rebic, Leao e Mandzukic giocherà di meno. Bisogna vedere come saranno gestiti i nuovi equilibri, per non perdere il primo posto devi essere squadra ma gestire bene gli equilibri. D’altra parte dopo questo mercato c’è sicuramente più qualità in rosa".