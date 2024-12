Il Brasile torna a pensare ad Ancelotti: è l'obiettivo di Ronaldo se sarà eletto presidente

Una suggestione destinata a rimanere tale? Da anni il nome di Carlo Ancelotti risuona nei corridoi della sede della Federcalcio brasiliana. Il tecnico emiliano sembrava destinato a prendere il comando della Seleçao dopo la Copa America ma i recenti successi ottenuti alla guida del Real Madrid lo hanno convinto a proseguire la sua avventura nella capitale spagnola.

Re Carlo non si sente ancora pronto ad abbandonare il lavoro quotidiano sul campo nonostante l'idea di allenare una nazionale lo stuzzichi da tempo. Così, un nuovo elemento potrebbe fargli cambiare idea: Ronaldo, suo ex giocatore ai tempi del Milan e leggenda del calcio verdeoro, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Federazione e il primo obiettivo sarebbe quello di assicurare una guida sicura e duratura alla squadra. Dall'addio di Tite dopo il Mondiale del 2022 sono infatti già tre i tecnici che si sono seduti sulla panchina del Brasile: Ramon Menezes ad interim per 3 partite, Fernando Diniz per 6 e Dorival, che dopo 14 partite non ha ancora convinto nessuno e vive appeso a un filo sottilissimo (solo 6 vittorie). Un filo meno sottile di quello a cui è appeso Ancelotti a Madrid: il contratto fino al 2026 lo mette al sicuro, ma Florentino Perez si aspetta che confermi i successi in Spagna e in Europa.