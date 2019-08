Ci siamo: il colpo da sogno è a segno per il Crotone: Maxi Lopez è atterrato stasera a Lamezia Terme. Adesso andrà a Crotone per visite e firma. Il grande acquisto per la Serie B di Vrenna e Ursino è pronto per mettere nero su bianco. Dopo una carriera da star, la voglia matta dell'Italia ha avuto la meglio. La nuova vita del Maxi giocatore riparte da Crotone.