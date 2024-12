Il doppio ex Savicevic: "Il Milan è molto più forte della Stella Rossa"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, ex giocatore di Milan e Stella Rossa, ha parlato così in vista della sfida di mercoledì a San Siro: "Ho giocato molto, ho vinto molto. Tre titoli a Belgrado, tre scudetti con il Milan. Ho giocato la mia prima partita a San Siro con la Stella Rossa in Coppa Campioni, ottavi di finale, nell’ottobre 1988. Spettacolo emozionante, ma io non ero in gran forma. Facevo il militare,mi alzavo alle 5 del mattino, c’erano orari pazzeschi, squilibrati, mi allenavo poco e male. Il migliore quella volta è stato Dragan Stojkovic, il mio grande amico Pixi. Quel Milan era molto forte, poi ha vinto la coppa. La famosa nebbia di Belgrado? Con le regole di adesso, con la ripetizione dal minuto della sospensione, magari andava diversamente. Allora si sono giocate tre partite, o quasi, una a San Siro, due al Marakana. Un pareggio, una sospensione sette minuti dopo il mio gol, una finita ai rigori. Il Milan poi ha battuto in semifinale il Real 5-0 e in finale la Steaua 4-0. Un grande successo, una coppa meritatissima.

La sfida di mercoledì? Il Milan è molto più forte della Stella Rossa, che è diversa da quella dello scorso anno. Ha perso con l’Atalanta, ma si rituffa subito in Champions, è una buona occasione per riscattare la sconfitta. Poi, lo sappiamo, le notti del Milan in Europa sono state spesso molto belle. Io ho avuto la fortuna di viverle. È la Champions e dovrebbe regalare altri bei gol".